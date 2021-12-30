Ercan’a iki kez inemedi; Adana’ya döndü

Adana- Ercan seferini yapan uçak kötü hava koşulları nedeniyle 2 kez denemesine rağmen Ercan'a inemedi.

Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, uçağın az önce Adana Havaalanı'na ulaştığını, korkulacak bir şey olmadığını söyledi.

Konuyla ilgili olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı açıklaması:

"Pegasus Havayollarına ait Adana-Ercan seferini yapan PGT 1850 sefer sayılı uçak, bugün saat 17:10'da Ercan Havalimanına GPS kaybı nedeniyle inemedi ve Adana'ya geri döndü. Adana'dan ikinci kez Ercan'a iniş için gelen uçak, yine GPS kaybından dolayı inişini gerceklestiremeyip tekrar Adana'ya döndü ve 20:26 da salimen Adana Havalimanına indi. Söz konusu uçağın kaybolduğuyla ilgili çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."