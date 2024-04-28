Ercan Havalimanı’nda yolcu valizinde 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi

Ercan Havalimanı'nda bu sabah ülkeye giriş yapan yolcunun valizinde yapılan kontrolde 13 kilogram uyuşturucu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre saat 09.00’da M.B.’nin (E-29) valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde yaklaşık 13 kilogram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

M.B. tutuklandı, soruşturma sürüyor.