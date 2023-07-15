Ercan Havalimanı 20 Temmuz'da uçuşlara kapatılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve yeni pisti resmen açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uçuşlar 20 Temmuz 2023 saat 19.15’e kadar mevcut terminal binası kullanılarak devam edecek, 20 Temmuz günü 19.15’ten 21 Temmuz saat 07.00’ye kadar Ercan Havalimanı taşınma amaçlı tüm uçuşlara kapatılacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada, 21 Temmuz sabah saat 07.00’den ise itibaren geliş/gidiş uçuşlarının yeni terminal binasından yeniden başlayacağı bilgisi verildi.