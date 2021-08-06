Ercan Havaalanı’nda uyuşturucu madde operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kargo ile ülkeye gelen 3 kiloluk hintkeneviri paketi ile ilgili tutuklanan zanlılar U.A.O, M.C.O ve W.O.U mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde (hint keneviri) ithal ve tasarruf suçundan alıkonduğunu belirtti. Polis, 2 Ağustos’ta Lefkoşa Ercan Havaalanı kargo bölümünde görevli gümrük memurları tarafından, zanlı U.A.O’nun adına gelen kargo içerisinde 7 adet paketten şüphelenildiğini ve Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildiğini söyledi. Ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip tarafından havalimanının kargo bölümünde yapılan incelemede yaklaşık 3 kilo 500 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiği ve U.A.O’nun olayla ilgili tutuklandığı bildirildi.

Suçüstü yakalandılar

Polis yapılan soruşturmada; zanlının paketi aldıktan sonra uyuşturucu maddeleri Mağusa’da birine vereceğini tespit ettiğini bildirdi. Ayni gün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından Mağusa’daki olay yerine gelerek Hint Keneviri türü uyuşturucu maddeleri almak üzere orada bulunan M.C.O ve araç sürücüsü W.O.U’nun tutuklandığını belirtti. Polis, akabinde M.C.O’nun üzerinde yapılan kontrolde foil kâğıdına sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi.

6 gün tutukluluk

Polis, zanlıların telefonlarında yapılan araştırmada hem kendi aralarında hem de Nijerya’dan uyuşturucuyu gönderen kişiyle yazışmalar bulunduğunu tespit etti. Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Memurlar paketlerden şüphelendi: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi