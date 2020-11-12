Ercan, Erdoğan için kapatılıyor
Ercan’da TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geleceği gün olan 15 Kasım’da 10.00-22.00 saatleri arası uçuşlar durduruldu.
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Ercan Havalimanı'nda 15 Kasım Pazar günü yaşanacak yoğun VIP trafiği nedeniyle saat 10.00 ile 22.00 arasında tarifeli veya tarifesiz uçuş yapılmayacağı bildirildi.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Söz konusu uçuşlar farklı zaman dilimlerine kaydırılmıştır.” denildi.
15 Kasım günü TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, beraberindeki “Millet İttifakı” üyeleriyle birlikte adaya gelecek.
(RU/YIL)
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