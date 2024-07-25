Trafik polislerinin ülke genelinde dünkü denetimlerinde kontrol ettiği 2 bin 281 sürücüden 411'ini rapor ettiği, 54 aracın ise trafikten men edildiği açıklandı.

Polis basın bültenine göre, dün trafik ekipleri tarafından ülke genelindeki denetimler sırasında, toplam 2 bin 281 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından toplam 411 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 54 araç ise trafikten men edildi.

En yaygın suç; sürat ve cep telefonu kullanımı...

Rapor edilen trafik suçları şöyle açıklandı:

“155 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 35 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 24 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 23 aracın ışık kurallarına uymamak, 15 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,11 sigortasız araç kullanmak, 10 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 8 trafik ışıklarına uymamak, 5 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 119 diğer trafik suçları.”