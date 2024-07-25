En sıcak gün rekoru iki kez üst üste kırıldı

22 Temmuz pazartesi günü, dünya üzerinde kaydedilen en sıcak gün olarak tarihe geçti. Küresel yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,15 santigrat dereceye çıktı. Rekor son olarak 2023 yılının temmuz ayının başında üst üste dört gün boyunca kırılmıştı.

Avrupa Birliği gözlem ajansının ön verilerine göre, 22 Temmuz pazartesi günü, rekor kıran 21 Temmuz pazar gününü geride bırakarak kayıtlara geçen en sıcak gün oldu.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi, 1940'tan bu yana bu tür eğilimleri takip ediyor.

Küresel yüzey hava sıcaklığı ortalaması pazar günkü marjinal rekordan 0,06 derece daha yükselerek pazartesi günü 17,15 santigrat dereceye çıktı.

2023 yılında 4 kez üst üste kırıldı

Rekor son olarak 2023 yılının temmuz ayının başında üst üste dört gün kırılmıştı. Ondan önce en sıcak gün Ağustos 2016'daydı.

Almanya'daki Leipzig Üniversitesi'nden iklim bilimci Karsten Haustein, "Geçtiğimiz pazartesi günü, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak mutlak küresel ortalama sıcaklık rekoru kırılmış olabilir. On binlerce yıllık bir süreci kastediyorum" diye konuştu.

Dünya aşırı sıcaklarla boğuşuyor

Son günlerde Japonya, Endonezya ve Çin'deki şehirler rekor sıcaklıklar kaydetti.

Körfez ülkeleri de nem de hesaba katıldığında 60 santigrat dereceyi aşan sıcaklık endeksleriyle boğuşuyor.

Bu arada Avrupa'nın bazı bölgelerindeki sıcaklıklar da 45 santigrat dereceyi aştı.