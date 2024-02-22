En fazla yağış Kantara’da kaydedildi

Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamaya göre, dün sabah 08.00'den bu sabah 8.00'e kadar düşen yağış miktarının yörelere göre dağılımı şöyle:

“Kantara 23 kg/m², Yenierenköy 17 kg/m², Tatlısu 9 kg/m², Çayırova, Sipahi 7 kg/m², Lefkoşa, Selvilitepe, Beylerbeyi 4 kg/m², Yeşilırmak, Girne 3 kg/m²”

Diğer yörelerde ise 0.1 ile 2 kg/m² arası yağış kaydedildi.