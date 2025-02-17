"En az 14 başıboş eşek canice katledildi!"

Taşkent Doğa Parkı, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekiplerinin Karpaz'da arazi çalışmaları yaptığı sırada en az 14 başıboş eşeğin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

açıklama şöyle:

"Karpaz Yarımadası, Kıbrıs - 16/02/2025 – Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü ekipleri arazi çalışmaları yaptıkları sırada en az 14 başıboş eşeğin vurularak canice katledildiklerini tespit ettiler. Kıbrıs’ın simgesi durumundaki bu masum hayvanlar, canice bir şiddet eylemi sonucunda acımasızca vurularak öldürüldüler.

Özellikle hamile olan ve doğum yapmaya çalıştığı sırada bebeği ile katledilen anne içimizi parçaladı. Arazide yapılan ilk tespitlerde hayvanların yakın mesafeden vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yaşanan olay sonucunda Polis soruşturma başlatırken Veteriner Dairesine Haber verildi.

DoğaPark olarak söyleyecek çok şeyimiz var, ama ekip olarak duygularımızı sağlıklı olarak ifade edebilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var. Güncellemeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…"