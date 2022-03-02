Emekli Polis Müdürü hayatını kaybetti

Emekli Polis Genel müdürü Ali KIRGIN akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kırgın'ın cenazesi, Polis Genel Müdürlüğü'nde saat 14:00'de düzenlenecek töreninin ardından, ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.

Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Polis Teşkilatında uzun yıllar görev yapmış Emekli Polis Genel Müdürümüz Ali KIRGIN, bu akşam yaşamını yitirmiştir. Ailesine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Emekli Polis Genel Müdürümüz Merhum Ali KIRGIN, yarın (03.03.2022), Polis Genel Müdürlüğünde saat 14:00'de düzenlenecek töreninin ardından, ikindi namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecektir. Ailesinin ve Polis Teşkilatının başı sağolsun.