“Emeklerin karşılıksız kalması üreticinin iflas etmesine neden olur”

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam, bu yılın kurak geçtiğinin belli olduğunu belirterek, bu saatten sonra tohumluk ürün çıkarmak mümkün olabileceğini söyledi. Nizam şöyle konuştu:

“Görünen köy kılavuz istemez ve bu yıl kurak geçtiği bir gerçek. Bu saatten sonra çıkabilecek en iyi ürün tohumluk ürün olacaktır. Yüksek maliyetlerle verilen emeklerin sezon sonu karşılıksız kalması çok kötü bir şey. Verilen emeklerin ve harcanan paraların karşılıksız kalması üreticinin iflas etmesine neden olur. Şu anda hükümetin yapması gereken ilk şey, kaba yemin ve balyanın tedarikini sağlamaktır. Eğer kaba yem ve balya adaya gelmezse, bundan hayvancı da etkilenecek. Göreve geldiğimizden bu yana Doğrudan Gelir Desteği ve mazot desteği konusunda çalışmalar yaptık ve bunun yapılmasını sağladık. Kuraklık desteği başka bir şey… Bu konuda da hükümetten gerekli çalışmalar yapmasını istiyoruz. Kuraklıktan etkilenen çiftçi, bir de borç batağına girerse, üretim hiç olmaz. Üretmemek demek ekonominin tamamen dibe vurması demektir. O yüzden özellikle faizlerin dondurulmalı, ödemeler de takvimlendirilmeli. Kuraklıktan canı yanan çiftçi, kendini bir de borç batağının içinde bulmasın…”

“Ürün imkansız, sadece tohumluk çıkar”