“Elzem olan yasalar geçmeli, bütçe onaylanmalı”

DP Genel Başkanı, Milletvekili Fikri Ataoğlu, elzem olan yasaların hayata geçmesi, bütçenin onaylanması gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, bu sürede DP olarak nisap konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını da belirtti.

“Hepimiz elimizi taşın altına koymalıyız. Gerek yasaların geçmesi, gerekse bütçenin geçmesi ile ilgili bunu yapmalıyız” diyen Ataoğlu, erken seçim hükümeti döneminde Bakanlar Kurulu’nun onay vermesi halinde kısa süre içerisinde hayata geçebilecek projeleri olduğunu da sözlerine ekledi.

“Seçime 2 ay kala oy verme yöntemiyle ilgili radikal değişiklik yapılması çok da demokratik değil”

“Komite, 25 Kasım'a kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyor”

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