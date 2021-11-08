Önce Hükümet Programı, ardından 'Erken seçim tarihi' kararı

Meclis Genel Kurulu UBP-DP Azınlık Hükümeti Programı’nın okunması için toplandı. Muhalefet, erken seçim tarihinin belirlenmesi için Danışma Kurulu’nun toplanmasını, uzlaşı ile Genel Kurul’a gelinmesini talep etti.

UBP- DP Azınlık Hükümeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu’nun önerisi ve gruplar arası mutabakatla erken seçime ilişkin ivedilik tezkereleri, Hükümet Programı’nın okunmasında sonraya ertelendi, Danışma Kurulu’nun Hükümet Programı’nın okunmasının ardından verilecek arada toplanmasına karar verildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Hükümet Programı’nı okudu, Genel Kurul'a Danışma Kurulu toplantısı nedeniyle yarım saat ara verildi.