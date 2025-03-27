Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Lapta’da, dün, bir inşaatta çalışan 22 yaşındaki Murat Akdağ, sıva yaptığı sırada elinde tuttuğu alüminyum mastarın elektrik tellerine temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Akdağ, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.