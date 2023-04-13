EL-SEN üyeleri santral önünde ateş yaktı

EL-SEN Başkanı Cesurer, Hükümetin grevi kırmak için AKSA çalışanlarını polis eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne soktuğunu söyledi, “Herkes saflarını sıklaştırsın” çağrısında bulundu.

Teknecik Santrali'ne AKSA'dan getirilen personel girdi. Polis ve Çevik Kuvvet ise KIB-TEK çalışanlarının santrale girmesine izin vermiyor. EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, çalışanların santrale alınmadığını açıkladı.



EL-SEN’in itaatisizlik eylemine karşı hükümet AKSA’dan yardım istedi...

AKSA çalışanları, EL-SEN’in grevini kırmak adına polis eşliğinde Teknecik Elektrik Santrali’ne giriş yaptı.

AKSA çalışanlarının cihazlara müdahale edebilmek için KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın’dan onay bekliyor.

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan EL-SEN Başkanı Çağlayan Cesurer, “AKSA ile grevi kırmaya çalışıyorlar. Polis, gerginlik çıkmaması için santral çevresini ablukaya almış durumda. AKSA çalışanları ise içerde, KIB-TEK Müdürü’nden onay bekliyor. Çünkü olası bir arızada biz sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu yüzden yazılı onay talep ettik” dedi.



Cesurer,“Herkes saflarını sıklaştırsın” çağrısında bulundu.

EL-SEN üyeleri Teknecik önünde ateş yaktı.