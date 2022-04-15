EL-SEN eylemlerini sonlandırdı

EL-SEN taleplerinin kabul edildiğini açıklayarak eylemlerini sonlandırdı.

Sendikadan yapılan açıklama:

"Değerli EL-SEN üyeleri, 12 Nisan 2022'de başlattığımız işbaşı yapmama eylemimiz ekte bulunan önerilerimizin kabul edilmesi ile son bulmuştur.

Eylemlerimize katılan tüm onurlu EL-SEN üyelerine teşekkür ederiz. Mücadelemizde bizimle paydaş olan Sendikal Platform, Türk-Sen ve diğer emek örgütlerine teşekkür ederiz.

EL-SEN Yönetim Kurulu (a)

EL-SEN Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç"

El Sen ile KIB-TEK yönetimi arasında imzalanan protokol şöyle: