EL-SEN eylemlerini sonlandırdı
EL-SEN taleplerinin kabul edildiğini açıklayarak eylemlerini sonlandırdı.
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EL-SEN taleplerinin kabul edildiğini açıklayarak eylemlerini sonlandırdı.
Sendikadan yapılan açıklama:
"Değerli EL-SEN üyeleri, 12 Nisan 2022'de başlattığımız işbaşı yapmama eylemimiz ekte bulunan önerilerimizin kabul edilmesi ile son bulmuştur.
Eylemlerimize katılan tüm onurlu EL-SEN üyelerine teşekkür ederiz. Mücadelemizde bizimle paydaş olan Sendikal Platform, Türk-Sen ve diğer emek örgütlerine teşekkür ederiz.
EL-SEN Yönetim Kurulu (a)
EL-SEN Mali Sekreteri Mustafa Yenigüç"
El Sen ile KIB-TEK yönetimi arasında imzalanan protokol şöyle:
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