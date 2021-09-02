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Eksik aşı kartları için merkezler açıklandı

Eksik aşı kartları için merkezler açıklandı

Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı Ada Pass aşı bilgi sistemine girilen bilgilerin eksikliği veya hataların düzeltilmesi için başvurulabilecek merkezleri açıkladı.

Buna göre hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında şu merkezlere başvuru yapılabilecek:

“Lefkoşa: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; Girne: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi; Güzelyurt: Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri; Yeniboğaziçi: Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Kampüsü”

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