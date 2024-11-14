Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne traktörle çarptı

Paşaköy'de dün gerçekleşen trafik kazasında ehliyetsiz motosiklet sürücüsü yaralandı, kazaya sebebiyet veren traktör sürücüsü ise tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Paşaköy Atatürk Caddesi üzerinde dün 17.30 sıralarında 50 yaşındaki Velit Bayraktaroğlu YK 443 plakalı traktör ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağında bulunan tali yola döneceği esnada, karşı istikametten gelen motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Cuma Bolat'a çarptı. Bolat'ın kullandığı motosikletin plakası bulunmazken, motosiklet sürücüsünün de ehliyeti bulunmuyordu.

Kaza sonucu yaralanan Cuma Bolat, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi serviste müşahede altında alındı

YK 443 plakalı traktör sürücüsü Velit Bayraktaroğlu da olay sonrasında tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.