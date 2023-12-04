Ehliyetsiz araç kullandı, kaza yaptı

Güzelyurt'ta dün ehliyeti olmadan araba kullanan 16 yaşındaki Hasan Bağrıaçık kaza yaptı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre Güzelyurt'ta dün ehliyeti olmadan araç kullanan 16 yaşındaki Hasan Bağrıaçık, yönetimindeki UN 267 plakalı salon araç ile bulunduğu sokaktan bir başka sokağa döneceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sokak üzerinde bulunan bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.