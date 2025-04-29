Eğitim Bakanlığı müdürsüz kaldı

UBP – YDP – DP Hükümeti, bir garip “kadro değişikliğine” gitti, bürokraside 3 ismin yeri değişti, 1 isim ve mevki boşta kaldı. Bakanlar Kurulu tarafınca alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevki boş kalırken, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Yılmaz görevden alınarak herhangi bir mevkiye atanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü Revin Gürler görevden alındı, İçişleri Bakanlığı Girne Kaymakamı olarak atandı. Personel Dairesi Müdürü Nahide Kayan Eraslan bu görevinden alındı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı’na başkan olarak atandı. Devlet Planlama Örgütü İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanı Batu Beyit bu görevinden alındı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Öte yandan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Yılmaz görevden alındı ancak herhangi bir göreve atanmadı.