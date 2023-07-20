Erdoğan ve Tatar yineledi: “Egemen eşitliğimiz teyit edilmedikçe, müzakere masasına oturmayacağız”

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 49’uncu yıldönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Egemen eşitliğimiz teyit edilmedikçe, müzakere masasına oturmayacağız” söylemlerini yineledi.

Ersin Tatar, “Bugün bir savaşın değil, barışın, huzurun yıldönümüdür” iddiasında bulundu.

Kıbrıs sorununun “Türkiyesiz halledilemeyeceğini” söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta federal temele dayalı bir çözüm modelinin artık mümkün olmadığını öne süren Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki ayrı devlet tezini savundu, “Egemen eşitliğimiz teyit edilmedikçe, müzakere masasına oturmayacağız” dedi.

Tatar, “Adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak iki devlet esasında olabileceğini” bir kez daha iddia etti.



Su temin projesiyle Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine su getirildiğini anımsatan Tatar, elektrik konusunda da yine denizaltından kabloyla elektrik getirilmesi adına Türkiye ile mutabakat metni imzalandığını ifade etti.

Tatar, ‘yeni’ Ercan Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte, Kıbrıs’ın kuzeyine doğrudan uçuşlar için girişimleri arttıracaklarını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan:

“Egemen eşitlik teyit edilmeden müzakere sürecine girilmeyecek”

Türkiye’nin Kıbrıs’a yönelik askeri müdahalesinin 49’uncu yıldönümü kapsamında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğinin ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerinin süreceğini” söyledi, bunlar teyit edilmeden müzakere sürecine girilmesinin söz konusu olmadığını iddia etti.

“Tüm amacımız, adaya 1974’te getirdiğimiz barışı kalıcı hale getirmektir” diyen Erdoğan, “Biz adil ve yaşabilir bir çözüm arzu ediyoruz. Adadaki gerçekler apaçık ortaydayken federal bir çözümün mümkün olmadığını artık herkes anlamalı” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Şartlar ne olursa olsun, Kıbrıslı Türklerin eşit egemenliğinin ve eşit uluslar arası statüsünün teyit edilmesine yönelik gayretlerimizden geri durmayacağız” dedi.