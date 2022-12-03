Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, klasik belediyecilik anlayışından artık uzaklaşılması gerektiğini, bunun için de değişim zamanının geldiğini vurguladı. CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, herkesi kucaklayıcı bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade ederek belediyesiyle barışık bir halk yaratmak istediklerini söyledi.

Efendi: Kurumsal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz

Hisarköy’de düzenlenen kitle toplantısında konuşan Efendi, “Koltuğa değil, bölgesine sevdalı bir ekibiz” vurgusu yaptı. Efendi, kurumsal ve çağdaş belediyecilik anlayışıyla hareket ederek Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yerel yönetimlerdeki başarısını örnek gösterdi, bu marka değeri bölgeye de taşıyacaklarını vurguladı. 21 köye ve toplam 312 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kıbrıs’ın en güzel beldelerinden birine sahip olduklarını vurgulayan Efendi, klasik belediyecilik anlayışından uzaklaşarak, hizmeti en uzak köylere ulaştıracaklarını belirtti. Efendi, belediye bütçesinden tasarrufun, hizmeti keserek veya maaş ödemeyerek yapılamayacağına dikkat çekerek “Biz projelerimiz ve yatırımlarımızla belediye bütçemizi artıya geçirip, bölgemizin gelişimine katkı sağlayacağız. Neyi, nasıl yapacağımızı biliyoruz. Kararlar üretirken halkımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri iştirakçilerimiz olacak. Ortak kararlar alıp, herkesin mutlu olacağı çalışmalara imza atacağız” dedi.

“Her bölgeyi önemsiyoruz”

Her bölgeyi önemsediklerini ifade eden Efendi, sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi. Efendi, ekonomik kriz ve dövizdeki yükseliş nedeniyle artık ev sahibi olmanın da zorlaştığını ifade ederek gençlerin doğup, büyüdüğü topraklardan göç etmemesi, daha makul şartlar altında ev sahibi olabilmelerini sağlamak için sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirtti. CTP Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Emre Efendi, projesiz çıkılan otel ve marina projesinden de söz ederek göreve geldiklerinde kamu menfaatini ön planda tutan bir çalışmayla bu projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Efendi, söz konusu projenin tüm bölgeye hizmet vereceğini, ekonomik anlamda gelir getirici bir yapıyı oluşturacaklarını ifade etti.