Eczacılar “onurları için yürüyecek”
“Sahte reçete soruşturması” sürecinde mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki gösteren eczacılar, “onur yürüyüşü” gerçekleştirme kararı aldı.
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“Sahte reçete soruşturması” sürecinde mesleklerinin itibarsızlaştırılmasına tepki gösteren eczacılar, “onur yürüyüşü” gerçekleştirme kararı aldı.
Eczacılar 11 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa Otobüs Terminali’nde toplanacak. Ayrıca, nöbetçi olanlar hariç tüm eczaneler saat 08.00 – 14.00 arasında kapalı olacak.
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nden yapılan açıklamada, “Mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına, meslektaşlarımızın yaşadığı mağduriyete, sigortalı vatandaşlarımızın ilaca erişimindeki sıkıntılara karşı bir çift sözümüz var” denildi.
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