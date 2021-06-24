Dünyada en fazla uyuşturucu ele geçirilen ikinci ülke Türkiye

Birleşmiş Milletler'in (BM) hazırladığı raporda, en fazla uyuşturucu ele geçirilen ülkelerin İran ve Türkiye olduğu kaydedildi.

2019 yılına ait verilerin paylaşıldığı "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu"na göre, en fazla kokainin yakalandığı ülke ise 20 ton ile Türkiye oldu.

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisince (UNODC) BM Viyana Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "2021 Dünya Uyuşturucu Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda dünya genelinde 275 milyon kişinin uyuşturucu aldığı, 2010’dan itibaren uyuşturucu kullanımının yüzde 22 arttığı bildirildi.

Uyuşturucu nedeniyle rahatsızlıklar yaşayan ve tedavi hizmeti bekleyenlerin sayısında ciddi artış gözlemlendiği uyarısında bulunulan raporda, 2019’de 36 milyon kişinin bu maddeleri kullanması nedeniyle çeşitli rahatsızlıklar yaşadığı belirtildi.

En fazla kokain ele geçirilen ülke Türkiye

2019'da dünyada en fazla eroin ele geçirilen ülke 20 ton ile Türkiye oldu. İran'da 17 ton, Pakistan ve ABD'de 8'er ton ve Çin'de 6 ton kokain yakalandı.

En çok eroinin ele geçirildiği üç ülke Türkiye, İran ve Pakistan, 2019'da küresel pazar toplamının yüzde 48'ini oluşturdu.

İran, 2015-2019 döneminde topraklarında ele geçirilen kenevir reçinesinin esas olarak Afganistan menşeli olduğunu ve ya Pakistan üzerinden ya da doğrudan Afganistan'dan kaçırıldığını bildirdi. 2019'da İran'da ele geçirilen kenevir reçinesinin çoğu ülkenin iç pazarına, Kafkas ülkelerine, Türkiye'ye ve daha az ölçüde Avrupa Birliği'ne gönderildi.

En fazla uyuşturucu ele geçirilen ülke İran; Türkiye 2. sırada

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının büyük bir kısmı Asya'da, özellikle de Güney-Batı Asya'da rapor edilmeye devam ediyor. Küresel yasa dışı uyuşturucu üretiminin yüzde 90'ından fazlasının gerçekleştiği yer Asya.

2019 yılında dünya çapında, tüm uyuşturucu (uyuşturucu, morfin ve eroin) miktarının yüzde 76'sı da Asya'da ele geçirildi.

En fazla uyuşturucunun yakalandığı ülke yüzde 52'lik payla İran oldu. Onu yüzde 10 ile Türkiye ve yüzde 9 ile Pakistan izliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu oran yüzde 4, Çin'de ve Afganistan'da yüzde 3.

Avrupa'da rekor miktarda uyuşturucu ele geçirildi

2019 yılında küresel toplamın yüzde 27'sini oluşturan Asya dışında ele geçirilen en büyük miktarlarda eroin ve morfin Avrupa'da rapor edildi. Bu miktar, 2016'dan 2019'a üç katına çıkarak 32 tonluk rekor bir seviyeye ulaştı.

Ele geçirilen miktar 2019'da artmaya devam etse de, artış hızı 2017'de yüzde 116'dan 2018'de yüzde 22 ve 2019'da yüzde 9 yavaşladı.

Balkan rotası ilk sırada

Dünyanın en büyük eroin kaçakçılığı rotası, Afganistan'dan İran'a, Türkiye'ye, Balkan ülkelerine, Batı ve Orta Avrupa'daki çeşitli destinasyonlara uyuşturucuların kaçırıldığı "Balkan rotası" olmaya devam ediyor.

Afganistan'daki ele geçirmeler hariç tutulduğunda, Balkan rotası üzerindeki ülkeler 2019'da yakalanan toplam küresel eroin ve morfin miktarlarının yüzde 50'sini oluşturdu.

2019 yılında, Balkan rotası boyunca ele geçirilen en büyük miktarda eroin ve morfin, önceki yıllarda olduğu gibi İran tarafından 36 ton olarak rapor edildi. Türkiye 20 ton, Balkan ülkeleri ise toplam 1 ton uyuşturucuya el koyduğunu bildirdi. Batı ve Orta Avrupa ülkelerinde toplam 9 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Raporda, Türkiye'de eroin kaçakçılığının esas olarak ülkenin doğusundan batısına yapıldığı ifade edildi. Bunun yanında İstanbul ve etrafında, Bulgaristan ve Suriye sınırında önemli miktarda eroin ele geçirildiği kaydedildi. Eroinin Türkiye'den Balkan rotası boyunca Bulgaristan, Romanya, Macaristan üzerinden Batı ve Orta Avrupa'daki diğer pazarlara ulaştığı belirtildi.

AIDS, hepatit C virüsü taşıyorlar

Raporda, 2019'da 200 milyon kişinin esrar, 62 milyon kişinin "opioid" adlı sentetik uyuşturucu çeşitlerini, 27 milyon kişinin amfetaminler ile reçeteli uyarıcılar ve 20 milyon kişinin kokain kullandığı bilgisi paylaşıldı. Raporda, uyuşturucu kullanımının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarına da yer verildi.

2019'da 11 milyon kişinin uyuşturucu enjekte ettiği aktarılan raporda, bunların 1,4 milyonu HIV, 5 milyon 600 bininin ise hepatit C virüsü taşıdığına işaret edildi. Uyuşturucu enjekte eden veya kullanan kişilerin HIV kapma olasılığının, genel nüfusa göre 29 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

En çok kokain tedarikçisi Kolombiya

Raporda, küresel kokain üretiminin 2014-2019 döneminde neredeyse ikiye katlandığı, 2019'da şimdiye kadarki en yüksek seviye olan tahmini 1784 tona ulaştığı belirtildi. Kokainin en çok tüketildiği bölgeler arasında Avrupa’nın ilk sıralarda yer aldığı, kısmı düşüşe rağmen dünya genelinde en çok kokain tedarikinin Kolombiya’dan sağlandığı aktarıldı.

Metamfetamin pazarının Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika’da genişlediği kaydedilen raporda, bu duruma örnek olarak özellikle halihazırda istikrarsızlığın hakim olduğu Myanmar ve organize suç örgütlerinin ciddi bir güce sahip olduğu Meksika'daki gelişmeler gösterildi.

Uyuşturucu tüketimi 2030’da yüzde 11 artabilir

UNODC Araştırma Birimi Başkanı Angela Me bu yılki raporda, BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önünde bulundurularak geleceğe yönelik uyuşturucu kullanımının nasıl şekilleneceğinin analiz edildiğini söyledi. Me, yapılan analizler doğrultusunda dünya genelinde uyuşturucu tüketiminin 2030’da yüzde 11 artacağını belirterek en çok artışın yüzde 40 ile Afrika’da yaşanacağını bildirdi.

Özellikle işsizlik ve fakirliğin madde bağımlılığında belirleyici rol oynadığına dikkati çeken Me, 2030’da düşük gelirli ülkelerde yüzde 43, orta gelirli ülkelerde yüzde 10 artış görüleceğini, buna karşı gelir seviyesi yüksek ülkelerde yüzde 1 gerileme yaşanacağını kaydetti.

Kaynak: TREURONEWS