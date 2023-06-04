Dünya Çocuk Günü, Golden Tulip'te kutlandı

1 Haziran Dünya Çocuk Günü, Elegant Event ve Mustafa Güvenir Arın Güvenir ortak organizasyonu ve sponsorlarının katkılarıyla Çağlayan İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin eksiksiz katılımıyla Golden Tulip Hotel’de gerçekleşti.

#çocuklarımızbugünümüz sloganıyla gerçekleşen etkinlik ilk olarak “kahvaltının mutlulukla ilgisi var” inancıyla ada çapında okullarda kahvaltı etkinlikleri düzenleyen PGC Catering sponsorluğunda hazırlanan kahvaltı tabaklarının çocuklara dağıtımıyla başladı.

Daha sonra Golden Tulip Hotel’e geçen çocuklar, burada 3 saat boyunca palyaço gösterileri, yüz boyama aktiviteleri ve çeşitli oyunlarla hem doyasıya eğlendi hem de unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinlik, Serena Grup’un çocuklarımız için özel olarak hazırladığı hediye paketlerinin dağıtımının ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından organizasyona imza atan Elegant Event Direktörü Nejla Acar ve Leader Education Centre Genel Koordinatörü, Sosyal Girişimci Mustafa Abitoğlu’nun çocuklara, “hayal kurun ve kim ne derse desin hayallerinizin peşinden gidin” mesajıyla son buldu.

Açıklamada şöyle denildi:

“Başta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere birçok alanda vizyonu ve misyonuyla fark yaratmak amacıyla kurulan Elegant Event ile çocuk ve gençlerin eğitimine odaklanan Mustafa Güvenir Arın Güvenir Eğitim Vakfı olarak bu güzel ve anlamlı organizasyona sponsorlukları ve yüce gönülleriyle destek veren Serena Grup Direktörü Sayın Emine Topal’a, PGC Catering Direktörü Sayın Enes Teke’ye, Kale Innerwheel’in değerli üyelerine, Yaşam Koçu Sayın Fatoş Betmezoğlu’na, Mustafa Güvenir Arın Güvenir Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Sayın Birgül Güvenir Beyatlı’ya, Leader Education Centre Genel Koordinatörü, Girişimci İş İnsanı Sayın Mustafa Abitoğlu’na, Trol Kuyumculuk Direktörü Sayın Serkan Conkbayır’a, TDA Oto Galeri Direktörü Sayın Mehmet Tatar’a gönülden teşekkür ederiz. Önümüzdeki günlerde çocuklarımız ve gençlerimize yönelik farklı ve kapsayıcı aktivitelerle toplumumuza hizmet etmeye devam edeceğiz. Unutmayalım. Çocuklarımız yarınımız değil, bugünümüzdür!”