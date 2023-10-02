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DSF üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum sendikalardan ortak panel

DSF üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum sendikalardan ortak panel

Dünya Sendikalar Federasyonu, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nü, bu yıl demokratik ve sendikal özgürlüklerin otoriterliğe ve baskıya karşı savunulmasına ve bu hakların korunması mücadelesine odaklanarak kutluyor.

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Dünya Sendikalar Federasyonu, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nü, bu yıl demokratik ve sendikal özgürlüklerin otoriterliğe ve baskıya karşı savunulmasına ve bu hakların korunması mücadelesine odaklanarak kutluyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu bağlamda yarın saat 15.30’da KTAMS 50. Yıl Salonunda DSF üyesi sendikaların katılımıyla adadaki demokratik mücadele ve sendikal hakların savunulmasındaki durumun tartışılacağı bir panel düzenleneceğini belirtti.

Panele destek verecek sendikalar şöyle:

PEO

DEV-İŞ      

KTAMS        

KTÖS         

KTOEÖS      

 KOOP-SEN       

BES     

DAÜ-SEN

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