DSF üyesi Kıbrıslı Türk ve Rum sendikalardan ortak panel
Dünya Sendikalar Federasyonu, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nü, bu yıl demokratik ve sendikal özgürlüklerin otoriterliğe ve baskıya karşı savunulmasına ve bu hakların korunması mücadelesine odaklanarak kutluyor.
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Dünya Sendikalar Federasyonu, 3 Ekim Uluslararası Eylem Günü'nü, bu yıl demokratik ve sendikal özgürlüklerin otoriterliğe ve baskıya karşı savunulmasına ve bu hakların korunması mücadelesine odaklanarak kutluyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu bağlamda yarın saat 15.30’da KTAMS 50. Yıl Salonunda DSF üyesi sendikaların katılımıyla adadaki demokratik mücadele ve sendikal hakların savunulmasındaki durumun tartışılacağı bir panel düzenleneceğini belirtti.
Panele destek verecek sendikalar şöyle:
PEO
DEV-İŞ
KTAMS
KTÖS
KTOEÖS
KOOP-SEN
BES
DAÜ-SEN
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Etiketler : ktams, Dünya Sendikalar Federasyonu