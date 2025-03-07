Dr. Fazıl küçük İlkokulu’nda öğrenciler 1 aydır öğretmensiz!

Lema GÖZAY

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve aileler Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda eylem gerçekleştirdi. Eylemde konuşan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, sendika olarak Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Başbakanlık ve Personel Dairesi’ne teessüflerini iletirken, öğrencilerle birlikte ailelerinde mağdur olduğunu söyledi.

“Çocuklarımızın en verimli döneminde öğretmenlerimiz yok”

Maviş’in ardından söz alan ailelerden Altun Kılınç, yaşanan öğretmen sıkıntısıyla alakalı seslerini duyurabilmek adına bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, Şubat tatilinde 4. Sınıf öğrencilerin sınıf öğretmenlerinin emekliye ayrıldığı ve o günden bu yana başka bir sınıf öğretmeni ataması yapılmadığını aktardı. Kılınç, veliler olarak süreci takip ettiklerini ve ilgili öğretmenin yasal süreçte gerekli mercilere emekliliğini bildirdiğini, ilgili okul müdürünün de kendi üzerine düşen görevi yaparak Eğitim Bakanlığı’na gerekli dilekçeleri vererek öğretmen talebinde bulunduğunu belirterek, herhangi bir atama yapılmadığını ayrıca Bakanlığa birçok kez telefonla ulaşmaya çalıştıklarını ancak olumlu veya olumsuz geri dönüş almadıklarını vurgularken “Ne yazık ki bugüne kadar herhangi bir atama yapılamamıştır. Biz veliler olarak Eğitim Bakanlığı’na birçok kez telefon açtık ve bu konunun çözümüne yönelik yardım talep ettik. Ancak, ne yazık ki bugüne kadar olumlu olumsuz ulaşamadık. Bugün de sesimizi duyurmak adına buradayız sizlerin aracılığıyla daha da duyuruyoruz ve daha çabuk bir sürecin hızlanacağını ve ivme kazanacağına inanıyoruz” dedi.

Kılınç’ın ardından söz alan Okul Aile Birliği üyesi Sevilay Çınarlı, eğitim hakkının çocukların en temel haklarından biri olduğunu vurgularken, yaklaşık 1 aydır bu hakkın 4. Sınıf öğrencilerin ellerinden alındığına dikkat çekerek, “Çocuklarımızın en verimli döneminde öğretmenlerimiz yok. Çocuklarımızın bu süreçte temelli bir öğretmene ihtiyacı vardır. Umarım en kısa zamanda öğretmenimiz gelir ve çocuklarımız eğitim hakkına yeniden ulaşır” ifadelerini kullandı.

“Okulun her iki yanından daha etkin güçlendirilmesi için destekler yapılması gerekiyordu. O destekler yapılmadı. Okulun giriş kapısını şirket kırdı ve bırakıp kaçtı”

Velilerin ardından basının sorularını yanıtlayan Maviş, ilgili ilkokulun Kıbrıs Türk toplumu liderinin adını taşıdığına işaret ederek, “Bir minnet duysalardı, bu sorunu yaşatmazlardı” dedi. Göçmenköy’de bulunan ilkokulun Şehit öğretmen Yalçın’ın ismini taşıdığına dikkat çekerek, bu okulun Maraş’taki ve Gazze’deki binalarını andırdığını belirtti. Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’na eğitim döneminin başlamasından hemen önce geldiklerini ve basın toplantısı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Maviş, ilgili okuldaki yavaş ilerleyen deprem güçlendirme çalışmalarının baskıyla birlikte bittiğine ancak ilgili şirketin işi tam anlamıyla tamamlamadığına, okulun giriş kapısının güçlendirme çalışmaları sırasında hasar alıp kırıldığına ve okulun iki yanına konulması gereken kolonların eksik bırakıldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Hala daha tamirat yok. Bu okula daha önce birlikte geldik. Deprem güçlendirme çalışmalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle, okullar açılırken okulun inşaat sahasına dönmesi nedeniyle bu okula geldik, birlikte sözümüzü söyledik. İttire, kaktıra bu binalar bitti ve güçlendirdi. Ve inşaat halinde olan binalar bitti. Fakat bu okulun her iki yanından daha etkin güçlendirilmesi için destekler yapılması gerekiyordu. O destekler yapılmadı. Okulun giriş kapısı, giremediğimiz, bulamadığımız kapı kırıldı. Şirket kırdı ve kırık bırakıp kaçtı. İşleri tam anlamıyla tamamlamadan, her iki yana destek kolonlarını koymadan, kapıyı tamir etmeden şirket parasını aldı ve çekildi buradan. Okul şimdi kendi imkanlarıyla, kendi bütçesinden, devletten destek almayarak ailelerin desteği ile giremediğimiz kapıyı da tamir ettirmeye çalışıyor”

“Çocuklar dosya değildir, alıp rafa kaldırmıyorsunuz. Burada geçen her bir saniyede çocuklar eksiklik yaşıyor”

Maviş, ilgili öğretmenin emekliliği yasal mevzuata uygun bir şekilde bir ay önceden bildirdiğini 17 Şubat tarihinde emekli olacağını Ocak ayı içerisinde bildirdiğini belirterek, “öğretmenimizin yerine üzerinden 19 gün geçmesine rağmen, 25 tane çocuğu öğretmensiz bırakmanın, eğitimsiz bırakmanın faturasını kim verecek?” diye sordu. Öğretmen eksikliklerinin Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ile birlikte 11 tane daha okulda yaşandığını ve geçici öğretmen ihtiyacı olduğunu belirten Maviş, ilgili Hamitköy İlkokulu’ndaki öğretmen eksikliğinin 3’e ulaşmasına yönelik endişeleri olduğunu belirterek “Bu okuldan bir arkadaşımız, terfilerde başarılı oldu Mart ayı içerisinde Müdür Muavini olarak atanacak. Bu okuldan başka bir arkadaşımız Londra Türk Okulları’nda yapılan sınavlarda başarılı oldu, Mart ayı içerisinde Londra’ya gidip göreve başlayacak. Buradaki eksiklik bir öğretmenle kalmayabilir. 3 öğretmene de çıkabilir ve Eğitim Bakanlığı 19 gün var gelip bu okulun halini sormadı.” dedi. Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın yanında Başbakanlık, Personel Dairesi, Sayıştaylık ve Maliye Bakanlığı’na seslenerek, “Arkadaşlar çocuklar dosya değildir, alıp rafa kaldırmıyorsunuz. Burada geçen her bir saniyede çocuklar eksiklik yaşıyor.” İfadelerini kullandı. Öğretmen eksikliğinin ilkokulda görevli diğer öğretmenlerin daha fazla yük alarak, görevleri olmamasına rağmen sınıfı boş bırakmayacak şekilde dönüşümlü olarak sorumluluk aldığını kaydeden Maviş, Eğitim Bakanlığın bu durumdan memnun olması halinde bu süreci durduracaklarını belirterek, “Elbette okul öğretmenlerimiz daha fazla yük alarak, görevleri olmamasına rağmen, 25 tane öğretmeni sınıfı boş bırakmayacak şekilde dönüşümlü olarak sorumluluk alıyor. Birileri boşluğu dolduruyor, eğer Eğitim Bakanlığı bu durumdan memnunsa bu süreci durdururuz. Dönüşümlü olarak her gün farklı öğretmenin bu sınıflara girip eğitim yapmasının bir verimliliği yok zaten. Birden fazla öğretmenle meşgul oluyor öğrenciler, bu çocuklar 10 yaşında ve olayın da farkında. Bir öğretmen eksikliği olduğunda sadece öğrenciler değil okulun geneli de etkileniyor” dedi.