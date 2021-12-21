Türk Lirası'ndaki tarihi dalgalanma sürüyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam yaptığı açıklamalarla döviz kurlarında düşüşle başlayan dalgalanma bugün de sürüyor.

Dün, 18,3674 ile rekor seviyeye çıkmasının ardından TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla düşüşe geçerek günü yüzde 18,5 azalışla 13,4447'den tamamladı.

Yeni güne de değer kaybıyla başlayan ve son 1 ayın en düşük seviyesi olan 11,1234'ü gören dolar/TL, saat 08.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 13,6 azalışla 11,6063 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 13,7 değer kaybederek 13,0907'den, sterlin/TL yüzde 6,10 azalışla 17,3240'tan satılıyor. Böylece dün akşamdan bu yana döviz kurlarında yüzde 40 civarında düşüş yaşandı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa göre yatay seyirle 96,5 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1280'den alıcı buluyor.

Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunacaklarını belirterek, "Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak." dedi.

Şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indireceklerini aktaran Erdoğan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisinden ve kambiyo rejiminden en küçük geri adım atmaya bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Analistler, Erdoğan'ın konuşmasının ardından bankalarda yüklü miktarda döviz satışı gerçekleştirildiğini, bunun döviz kurlarında sert düşüşü beraberinde getirdiğini belirterek, bugün detaylarının açıklanması beklenen yeni finansal ürünler ve teşviklerin kurun dengeye ulaşmasını destekleyeceğini söyledi.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra ABD'de cari denge verilerinin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,2 seviyesinin destek, 96,9'un direnç konumunda olduğunu kaydetti.