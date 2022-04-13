Dolar 14,62 liradan, sterlin 19,02 liradan işlem görüyor
Serbest piyasada saat 13.00 itibarıyla 14,62 liradan alınan dolar 14,62 liradan satılıyor. 15.78 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15.86 lira olarak belirlendi.
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Kıbrıs'ın kuzeyinde serbest piyasada dolar 14,62 liradan, sterlin 19,02 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada saat 13.00 itibarıyla 14,62 liradan alınan dolar 14,62 liradan satılıyor. 15.78 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15.86 lira olarak belirlendi.
Sterlin ise 18,95 liradan alınıp, 19,02 liradan satılıyor.
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