Doğurganlık hakları konferansı zoom üzerinden izlenebilecek

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) Kadın ve Doğurganlık Hakları konulu konferans düzenliyor.

KAYAD’dan yapılan açıklamaya göre, AB’nin kısmen desteklediği "Birlikte Daha Güçlüyüz" projesi çerçevesinde düzenlenen konferans zoom üstünden gerçekleşecek.

Yarın saat 15.00-17.00 arasında yapılacak konferansta atölye çalışmaları da bulunuyor.

Uluslararası olacak konferansın açılış konuşmasını dernek başkanı Meral Akıncı yapacak. Diğer konuşmacılar ise; Dr.Anna Karamanou, Dr. Minel Özen, Av. Lira Dimitrijovic ve Meliz Akçıl dan oluşuyor. Modoratör ise Mine Yücel. Konferansta anında tercüme de yapılacak.

Konferansa katılmak isteyenler 0533 824 14 14 numaralı telefondan veya kadındanyaşama@gmail.com adresinden kayıtlarını yaptırabilecek.



