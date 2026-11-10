“Atatürk’ün düşünceleri, daha güzel bir gelecek kurma mücadelesinde yolumuzu aydınlatıyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sıla Usar İncirli’nin mesajının tamamı şu şekilde;

“Mustafa Kemal Atatürk, en ağır koşullarda bir milletin bağımsızlık mücadelesine önderlik etti, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu ve çağdaş, laik, demokratik bir toplumun temellerini attı.

O, en büyük zorlukların bile kararlılıkla aşılabileceğini, imkânsız denilenin başarılabileceğini ve bir halkın kendi geleceğini kendi iradesiyle kurabileceğini tüm dünyaya gösterdi.

Atatürk’ün akla, bilime, çağdaşlığa ve ilerlemeye dayanan düşünceleri, Kıbrıslı Türklerin varlığını güven içinde sürdürme ve daha güzel bir gelecek kurma mücadelesinde yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Bugün bizlere düşen geçmişten aldığımız güçle zorlukları aşmak, daha çok çalışmak, daha büyük işler başarmak ve çocuklarımıza özgür, çağdaş, adil ve güvenli bir gelecek bırakmaktır.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyorum.”