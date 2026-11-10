Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fikri Toros, liderler görüşmesindeki uzlaşının kararlılıkla ileriye taşınması, alınan kararların gecikmeden hayata geçirilmesi ve oluşan olumlu atmosferin kapsamlı çözüm müzakerelerine yansıtılması gerektiğini kaydetti.

CTP Girne Milletvekili ve Milletvekili Adayı Fikri Toros yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Holguin himayelerinde dün gerçekleşen liderler görüşmesinde iki yeni geçiş noktasının açılması ve bir dizi somut güven artırıcı önlem konusunda sağlanan uzlaşıyı takdirle karşıladığını belirterek, selamladı.

Toros, “Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasının yanı sıra kültürel miras arşivlerinin paylaşılması, çevre projelerinde iş birliği, Imagine Barış Eğitimi Projesi’nin yeniden başlatılması, acil durum mekanizması oluşturulması ve dini miras alanlarının restorasyonu konusunda varılan anlaşmaları son derece değerli buluyorum.” dedi.

Bu adımların iki toplum arasında güveni güçlendireceğine, günlük yaşamı kolaylaştıracağına ve ortak bir gelecek ruhunu geliştireceğine inanç belirten Toros, “Bu uzlaşıyla oluşan iradeyi kararlılıkla ileriye taşımalı, alınan kararları gecikmeden hayata geçirmeli ve oluşan olumlu atmosferi kapsamlı çözüm müzakerelerine yansıtmalıyız. Kıbrıs’ta kalıcı barışın empati, güven ve ortak iradeyle mümkün olduğuna inanıyor, bu hedef doğrultusundaki çabalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.