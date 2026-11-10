GSI konusunda ABD müdahalesi iddiası

Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, “Great Sea Interconnector/GSI” projesi çerçevesinde NAVTEX ilanı ve ardından Türkiye’nin NAVTEX açıklamasının ardından ortaya çıkan durum konusunda diplomatik hareketliliğin sürdüğü iddia edildi.

Politis gazetesi haberi “GSI’de Diplomatik Hareketlilik” başlığı altında verdi. Deniz derinliği ölçümü yapacağı belirtilen Fransız “Abeille Marengo” isimli geminin faaliyetleri konusunda Fransa’nın Türkiye ve diğer kıyı ülkeleri bilgilendirdiğinin ortaya çıktığını ifade eden gazete ABD’nin de müdahale ettiği iddiasında bulundu.

Yunan basınına dayandırılan haberde, ABD’nin Ankara, Atina ve Güney Lefkoşa temsilcileri aracılığıyla taraflara ilettiği mesajda, “hiçbir tarafın bu tür çalışmalara itiraz etme hakkı bulunmadığını” söylediği öne sürüldü.

Bilgilendirmenin Türkiye’ye sözlü olarak iletildiğini savunan gazete, şu anki gelişmeleri Türkiye’nin tepkisinin diplomatik düzeyde kalacağını gösterdiğini de ileri sürüldü.