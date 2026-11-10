Ulu Önder Atatürk, Değirmenlik’te anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88’inci yıldönümü dolayısıyla Değirmenlik’te de tören düzenlendi.

Değirmenlik ve Akıncılar Belediyesinden verilen bilgiye göre, Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen törende, protokol sırasına göre çelenkler konuldu, saat 09.05’te de sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı okundu.

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Piyade Üsteğmen İlyas Mamedoğlu yaptı, Değirmenlik Lisesi öğrencisi Azize Fındık şiir okudu, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Sedat Mercan ise Anıt Özel Defteri’ni imzaladı.