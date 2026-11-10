Her Daim Doğa Dostları Grubu’ndan “Yarının Gazimağusa’sı: Doğa, Kültür ve Kent Vizyonu” sohbet toplantıları

Her Daim Doğa Dostları Grubu, Gazimağusa Belediye Başkan adaylarının kent vizyonlarını paylaşacağı “Yarının Gazimağusa’sı: Doğa, Kültür ve Kent Vizyonu” başlıklı sohbet toplantıları düzenliyor.

Gruptan yapılan açıklamaya göre 14 Kasım Cumartesi günü yapılacak ilk sohbet toplantının konuğu, Gazimağusa Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Süleyman Uluçay olacak.

21 Kasım Cumartesi günü yapılacak ikinci buluşmada ise Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Koral Bozkurt konuk edilecek.

Her iki buluşma, 08.00-09.30 saatleri arasında Eziç Mağusa’da yer alacak.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ, sohbet toplantılarının Gazimağusa’nın doğasını, ekonomisini, turizmini ve köklü kültürel mirasını koruyup geliştirecek vizyonları konuşmak, Grubu’nun görüşlerini paylaşmak ve ortak bir kent bilinci oluşturmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, kentin ekolojik ve kültürel geleceğine duyarlı herkesi buluşmalara katılmaya davet etti.