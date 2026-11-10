Hristodulidis, COP31 İklim Zirvesi için Antalya’ya gidiyor

Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı COP31’e katılmak üzere bugün öğleden sonra Antalya’ya gidiyor.

Hristodulidis’in, Lefkoşa’nın yürüttüğü sistematik ve koordineli diplomatik girişimler sonucunda aldığı resmi davet üzerine zirveye katılacağı belirtildi.

Dün başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek COP31 kapsamında, 11-12 Kasım tarihlerinde devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla iki günlük zirve gerçekleştirilecek.

Konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi, Paris Anlaşması’nın uygulanması ve iklim krizinin sonuçlarına uyum sağlanması konuları ele alınacak.

Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin görüşlerini ve taahhütlerini ortaya koyacak. Ayrıca enerji dönüşümü, iklim eylemlerinin finansmanı ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklılığın artırılması konuları görüşülecek.

“Katılımı diplomatik açıdan özel önem taşıyor”

Kıbrıs Haber Ajansı’na (CNA) konuşan hükümet kaynakları, Hristodulidis’in zirveye katılımının “diplomatik açıdan özel önem taşıdığını” belirtti.

Kaynaklar, Hristodulidis’in davet almasının, Lefkoşa’nın yürüttüğü sistematik ve koordineli diplomatik girişimlerin yanı sıra Avrupa Birliği kurumları ve üye devletlerin etkin desteği sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.