Demokrat Parti milletvekili adayları kampta

Demokrat Parti, milletvekili adaylarını seçim sürecine ve seçim sonrasına hazırlıyor. Akademisyenler ve profesyonellerin verdiği eğitimlerle adaylar iki gün boyunca saha pratiğini güçlendirmeyi hedefliyor.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar’ın açıklaması şöyle:

Demokrat Parti milletvekili adaylarının siyasal iletişim, siyasi etik, Demokrat Parti’nin tarihsel süreci, iletişim, basın mensuplarıyla ilişkiler gibi konular hakkında eğitimler aldıkları kamp süreci, Genel Sekreter ve Girne 1. sıra milletvekili adayı Serhat Akpınar’ın açılış konuşmasının ardından Genel Başkan ve Gazimağusa 1. sıra milletvekili adayı Fikri Ataoğlu’nun birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarıyla başladı. “Siyasetin merkezinde insan olmalı” sözleriyle konuşmasına başlayan Akpınar, Demokrat Parti’nin ortaya koyduğu çalışmaların uygulanabilir projeler olduğunun altını çizerek, bunun en büyük güç olduğunu ifade etti. Akpınar, “Biz seçime değil, seçim sonrasına hazırlanıyoruz. Bunu unutmamalıyız. Halkımıza karşı sorumluluklarımızı hayata geçirebileceğimiz yegâne yer, Cumhuriyet Meclisi’dir. Bu nedenle her zamankinden daha güçlü şekilde mecliste yer almalıyız” dedi.

“Ortak akıl, güçlü kadro, güçlü gelecek” mesajlarını veren Akpınar, milletvekilliğinin sadece mecliste bulunmak olmadığını vurgulayarak, bir milletvekilinin araştırmayı, sorgulamayı, dinlemeyi, çalışma yürütmeyi ve müzakere etmeyi bilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Bir arkadaşımızın başarısı hepimizin başarısıdır. Biz Demokrat Parti ailesi olarak birlik ve beraberliğimizi güçlü şekilde ortaya koyuyoruz. Bu eğitimler vesilesiyle de amacımız Demokrat Parti’yi ülkemizin geleceğinde daha üretken ve etkin kılmaktır” diye konuşan Akpınar, bilgi, disiplin ve kurumsal dayanışma mesajlarıyla konuşmasını sonlandırdı. Kamp süresince Demokrat Parti milletvekili adayları Prof. Dr. Ata Atun, Özel Tahsin, Prof. Dr. Ali Poyraz Gürson, Dr. Deniz Kite gibi isimlerden; Diplomasi, Protokol ve Parlamenter Temsil, Kıbrıs Müzakere Süreci ve Demokrat Parti Yaklaşımı, Beden Dili, Dinleme ve Topluluk Önünde Konuşma, Müzakere, İkna ve Çatışma Çözümü ve Medya, Dijital İletişim, Kriz Yönetimi ve Siyasal Etik alanlarında eğitim alacaklar”.