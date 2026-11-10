Alkollü araç kullanıp kaza yapan sürücüler tutuklandı

Girne ve Mağusa’da alkollü araç kullanıp kaza yapan iki sürücü tutuklandı. Kazalarda yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.00 sıralarında Girne’de Bedrettin Demirel Caddesi’nde 144 miligram alkollü olduğu belirlenen 28 yaşındaki Serkan Kaya, yönetimindeki JF 105 plakalı salon araçla şerit değiştirdiği sırada 27 yaşındaki Zeliha Doğan yönetimindeki YR 997 plakalı salon araca çarptı.

Mağusa’da ise bu sabahın ilk saatlerinde İbrahim Hasan Caddesi’nde 89 miligram alkollü olduğu tespit edilen 22 yaşındaki Erkinay Anvarova yönetimindeki AB 113 S plakalı salon araçla Hurmalı Çemberi’ne diğer araçlara öncelik hakkı vermeden girdi. Anvarova'nın aracı 24 yaşındaki Mehmet Kahraman yönetimindeki YJ 503 plakalı araçla çarpıştı.

Her iki sürücü de alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı. Polisin kazalarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.