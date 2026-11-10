“Esas sorunun özüne odaklanılmalı”

Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs sorununa ilişkin güven yaratıcı önlemler konusunda sağlanan ilerlemeyi olumlu bir adım olarak değerlendirirken, esas sorunun çözümüne yönelik somut adımların atılması gerektiğini vurguladı.

İki yeni geçiş kapısının açılması ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin himayesinde yeni bir üçlü görüşme yapılması yönündeki taahhüdün iki toplum arasındaki atmosferin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını belirten AKEL, buna karşın geçiş kapılarıyla ilgili açıklamaların beklentileri karşılamadığını kaydetti.

AKEL açıklamasında, “Geçiş kapılarının açılması konusunda, gerek sayı gerekse geçiş noktaları bakımından basında yer alan şekliyle yapılan açıklamalar, önceki günlerde oluşturulan beklentilerin gerisinde kaldı” ifadelerine yer verildi.

“Nihai hedef müzakerelerin yeniden başlaması”

Güven yaratıcı önlemlerdeki ilerlemenin tek başına yeterli olmadığını belirten AKEL, “Açıklamalara Kıbrıs sorununun özüne ilişkin somut adımlar da eşlik etmeliydi” değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, “Nihai hedef müzakerelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılmasıydı ve öyle olmaya devam etmektedir” denildi.

Önümüzdeki dönemde önceliğin, Birleşmiş Milletler tarafından kayda geçirilen yakınlaşmaların onaylanması olması gerektiğine dikkat çeken AKEL, iki toplumun bu doğrultuda çalışması ve BM Genel Sekreteri himayesinde bir beşli konferansın gerçekleştirilmesine daha fazla yaklaşılması gerektiğini belirtti.

İki lidere çağrı

AKEL, BM Genel Sekreteri'ne bu konuda bir yol haritası içeren öneri sunduğunu ve Ulusal Konsey'i de bilgilendirdiğini açıkladı.

İki lidere çağrıda bulunan AKEL, önümüzdeki dönemde çabaların Kıbrıs sorununun özüne ve müzakerelerin yeniden başlamasını sağlayacak sürece odaklanmasını istedi.