Aktunç: “Bölge bölge Lefkoşa’yı ayağa kaldıracağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, Arabahmet bölgesinde çocukların eğitimine ve gelişimine katkı sağlayacak modern bir kreş, etüt ve eğitim merkezi oluşturacaklarını açıkladı. Aktunç, başkentin sokak ve yollarındaki aydınlatma eksikliklerinin de giderileceğini belirterek, güvenli ve yaşanabilir bir Lefkoşa hedeflediklerini vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Aktunç, seçim çalışmaları kapsamında UBP Belediye Meclis Üyesi adaylarıyla birlikte Evrensel Hasta Hakları Derneği ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nı (EL-SEN) ziyaret etti.

Ziyaretlerde kurum ve sendika temsilcilerinin beklenti ve önerilerini dinleyen Aktunç, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

“Arabahmet’te çocuklarımıza güvenli bir eğitim ortamı sunacağız”

Evrensel Hasta Hakları Derneği ziyaretinde sosyal belediyecilik anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktunç, Arabahmet bölgesinde okul öncesi bakım, etüt ve eğitim hizmetlerini aynı çatı altında buluşturacak çağdaş bir merkez oluşturacaklarını belirtti.

Çocuklara yönelik yatırımları Lefkoşa'nın geleceğine yapılan yatırımlar olarak gördüklerini ifade eden Aktunç, kurulacak merkezin farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanacağını kaydetti.

Aktunç, projede yaş gruplarına uygun sınıfların, yaratıcı atölyelerin, güvenli oyun alanlarının ve çocuk dostu mimari düzenlemelerin yer alacağını belirterek, çocukların hem eğitimine hem de sosyal gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Merkezin çalışan aileler açısından da önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini vurgulayan Aktunç, ailelerin günlük yaşamını kolaylaştırırken çocuklara güvenli, nitelikli ve destekleyici bir eğitim ortamı sunacaklarını dile getirdi.

“Karanlık sokakları olmayan, güvenli bir Lefkoşa hedefliyoruz”

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ziyaretinde ise başkentin altyapı ve aydınlatma sorunlarına değinen Aktunç, Lefkoşa'nın bütün mahallelerinde sokak ve yol aydınlatmalarının eksiksiz hale getirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

Karanlık sokakların kent güvenliği açısından ciddi bir sorun oluşturduğunu belirten Aktunç, özellikle mahalle aralarında ve yeterli aydınlatmanın bulunmadığı bölgelerde gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Aktunç, vatandaşların gece saatlerinde de sokaklarda kendilerini güvende hissedebilmelerinin belediyeciliğin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

“Proje yönetim ve eşgüdüm ofisi kuracağız”

Yeni dönemde belediye bünyesinde Proje Yönetim ve Eşgüdüm Ofisi oluşturacaklarını da açıklayan Aktunç, belediye hizmetlerinin daha planlı, koordineli ve sonuç odaklı yürütülmesini amaçladıklarını kaydetti.

Belediyenin merkezi hükümete bağlı kurumlar, meslek örgütleri, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde çalışacağını belirten Aktunç,Lefkoşa’nın sorunlarının çözümünde kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.