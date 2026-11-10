“Biz üretim dedik, Üstel bedel dedi”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, Başbakan Ünal Üstel’in “koşulsuz bedelli askerlik” açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, askerlik sistemine yönelik önerilerinin üretim, girişimcilik ve fırsat eşitliğini esas aldığını belirtti.

TDP olarak gençlerin eğitim ve çalışma hayatında askerlik nedeniyle yaşadığı sorunları daha önce gündeme taşıdıklarını ifade eden Ekinci, “Gençlerin yıllarını, ailelerin birikimlerini tüketen erteleme döngüsüne karşı üretimi, girişimciliği ve fırsat eşitliğini esas alan önerimizi kamuoyuyla paylaştık” dedi.

Üstel’in de önerilerinin ardından “koşulsuz bedelli askerlik” açıklaması yaptığını kaydeden Ekinci, Başbakan’ın muhalefetin gençlere yönelik projesini sorgulamasına tepki gösterdi. Ekinci, “Önerimiz ortadadır. Bu tartışmaya hangi çözümle katkı koyduğumuz da bellidir. Önerilerimizden yararlanabilirsiniz; ancak onların özündeki fırsat eşitliğini görmezden gelemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Biz üretim dedik, siz bedel dediniz” diyen Ekinci, önerilerinin merkezinde gençlerin yeteneği, emeği ve ülkeye sağlayacağı katkının bulunduğunu belirterek, “Sizin önerinizde ödeme gücü olmayan gencin önüne hangi yol açılıyor?” sorusunu yöneltti.

“Parası olmayan genç ne yapacak?”

Üstel’in açıkladığı düzenlemenin ayrıntılarının kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini kaydeden Ekinci, eğitim, yurt dışında çalışma ve yerleşiklik şartlarının kaldırılması ile asker kaçağı ve bakaya durumundaki yurttaşların da kapsama alınmasının tek başına yeterli olmadığını savundu.

Ekinci, “Kapsamı genişletmek, herkesin bu imkândan yararlanabilmesini kendiliğinden sağlamaz” dedi.

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olacağı, hangi ölçütlerle belirleneceği, taksit imkânı tanınıp tanınmayacağı ve dar gelirli gençler için nasıl bir düzenleme yapılacağı sorularını yönelten Ekinci, hizmet süresi, uygulamanın kalıcılığı ve askerlik hizmetine başlamış gençlerin durumunun da açıklığa kavuşturulmasını istedi.

“Gençlerin hayat planlarını etkileyecek düzenlemenin metnini, mali koşullarını ve uygulama esaslarını açıklayın” diyen Ekinci, gençlerin beklentilerinin seçim sonrasına bırakılmaması gerektiğini ifade etti.

“Gençlerin emeğini ülkenin geleceğine kazandıralım”

TDP'nin üretim ve teknoloji odaklı askerlik önerisini de yeniden anlatan Ekinci, Güney Kore örneğinin bu konuda değerlendirilebileceğini belirtti.

Güney Kore'de belirli niteliklere sahip yükümlülerin yetkilendirilmiş araştırma kurumlarında ve sanayi işletmelerinde görev yaparak hizmetlerini yerine getirebildiğini kaydeden Ekinci, bu deneyimden ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir model geliştirmek için yararlanılabileceğini söyledi.

Önerilerinin ayrıntılarına değinen Ekinci, “Gençler temel askerlik eğitimlerini tamamlasın; ardından açık ölçütlerle, kamu denetimi altında iş kursun, araştırma yapsın, teknoloji geliştirsin ve istihdam yaratsın. Ülkeye sağladıkları katkı, vatan hizmeti kapsamında değerlendirilsin” dedi.

Devletin bu süreçte eğitim, başlangıç finansmanı ve rehberlik sağlaması gerektiğini belirten Ekinci, ailelerin birikimlerinin gençlerin kuracağı işlere sermaye olabileceğini, maddi imkânı bulunmayan ailelerin çocuklarının da kamusal destekle aynı fırsatlara erişebilmesi gerektiğini kaydetti.

“Askerlik sisteminin yarattığı sorunları kabul etmenizi olumlu karşılıyoruz” diyen Ekinci, bu kabulün bütün gençlere adil fırsatlar sunacak çözümlerle tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Vicdani ret ve eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Ekinci, açıklamasında vicdani ret hakkına da değinerek, TDP programının bu hakkı düşünce ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde ele aldığını belirtti.

Vicdani gerekçelerle askerlik hizmetine karşı çıkan yurttaşlar için cezalandırma amacı taşımayan sivil hizmet seçeneklerini savunduklarını ifade eden Ekinci, “Hizmet bütünüyle sivil nitelikte olmalı; hakkın kullanılması para ödeme veya askerî eğitim şartına bağlanmamalıdır” dedi.

“Bedelli askerliği gündeme getirmeniz, vicdani ret hakkının tanınması sorumluluğunu ortadan kaldırmaz” diyen Ekinci, hükümetin bu konudaki tutumunu da açıklamasını istedi.

Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması gerektiğini de kaydeden Ekinci, Kıbrıs’ın kuzeyindeki vatandaşlara devletin şeffaf değerlendirmesi ve doğru yönlendirmesiyle ücretsiz eğitim imkânı sunulmasını savundu.

“Bir gencin okuyabilmesi, meslek edinebilmesi ve ülkesinde gelecek kurabilmesi ailesinin ödeme gücüne mahkûm edilemez” ifadelerini kullanan Ekinci, gençlerin ilgi ve yetenekleriyle ülkenin ihtiyaçlarını buluşturan bir planlama yapılması gerektiğini belirtti.

Ekinci, açıklamasını Üstel’e yönelik, “Önerilerimizle açtığımız tartışmayı ilerletmek istiyorsanız önce bu sorulara yanıt verin. Gençlerin geleceğine ilişkin bir çözümün değeri, imkânı en sınırlı gence ne sunduğuyla ölçülür” sözleriyle tamamladı.

Ekinci, “Biz bu sorunları da çözümlerimizi de topluma tek tek anlatacağız. Anlata anlata, kabul ettire ettire hayata geçireceğiz. Siz nasıl olsa gideceksiniz” dedi.