CTP, Girne’de yeni dönemi coşkuyla karşıladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi ve Gençlik Örgütü iş birliğinde düzenlenen buluşmada, partililer yeni dönemi büyük bir coşku ve heyecanla karşıladı. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı gecede, partililer ve yurttaşlar bir araya gelerek yeni döneme ilişkin umutlarını ve heyecanlarını paylaştı.

CTP Girne Seçim Ofisi’nde düzenlenen etkinliğe, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri, belediye meclis üyeleri, adaylar, partililer ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Canlı müzik eşliğinde renkli görüntülere sahne olan gecede, katılımcılar keyifli anlar yaşarken birlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. Partililerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşma, coşkulu atmosferiyle dikkat çekti.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli de etkinlik alanında yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandı. Yurttaşlarla tek tek sohbet eden, kucaklaşan ve hatıra fotoğrafları çektiren İncirli, partililerin ve yurttaşların yeni döneme ilişkin heyecanına ortak oldu.