“BM Genel Sekreteri ile üçlü görüşme için hazırlıklar başladı”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabaların Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri düzeyinde sürdüğünü açıkladı.

CyBC radyosuna konuşan Letimbiotis, BM tarafından yapılan açıklamalarda bu hususun öne çıktığını belirterek, yeni bir üçlü görüşmenin tarihinin belirlenmesi için BM Genel Merkezi’nde koordinasyon çalışmalarının başladığını söyledi.

Letimbiotis, görüşmenin tarihi ve yerine ilişkin henüz açıklanabilecek bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

İki yeni geçiş noktası için teknik çalışmalar planlanıyor

Üzerinde uzlaşıya varılan iki yeni geçiş noktasına ilişkin de konuşan Letimbiotis, teknik çalışmaların planlanması ve zaman çizelgesinin belirlenmesine yönelik hazırlıkların sürdüğünü kaydetti.

Yeni geçiş noktalarının açılmasına yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirten Letimbiotis, güven artırıcı önlemlerin tek başına bir hedef olmadığını, Kıbrıs sorununun yöntemi ve özünü de kapsayan daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Letimbiotis, hükümetin hedefinin, müzakerelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılması ve nihai çözüme ulaşılması olduğunu yineledi.