73 yaşındaki Ümit Yıldız’ın ölüm nedeni araştırılıyor
Değirmenlik’te 7 Kasım’da kaldığı ikametgahta hayatını kaybeden 73 yaşındaki Ümit Yıldız’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için ileri tetkikler yapılacak.
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Değirmenlik’te 7 Kasım’da kaldığı ikametgahta hayatını kaybeden 73 yaşındaki Ümit Yıldız’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için ileri tetkikler yapılacak.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Yıldız’a yapılan otopside kan ve doku örnekleri alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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