Girne’de uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Girne’de kaldığı otel odasında yaklaşık 10 gram afyon sakızı türü uyuşturucu madde bulunan 58 yaşındaki H.A. tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından dün yapılan aramada söz konusu madde emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, H.A.’nın başka bir kişinin kimliğine bürünerek otelde sahte isimle rezervasyon yaptırdığı ve sahtekârlıkla kayıt temin ettiği de tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.