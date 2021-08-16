Dizdarlı’dan artan COVID-19 vakalarına ilişkin yeni öneri: “Üç lokalizasyona ayrılmalıyız”

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, güneydeki vaka sayılarının kuzeydeki sayıların altında kaldığını söyledi, günlük ortalama vaka sayının 150’in üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bir şeylerin yanlış gittiğini belirtti.

Uzun süredir çalışan ‘Filyaskon Ekibi’nin yorulduğuna da vurgu yapan Dizdarlı, yeni yapılanmaya, sayıca personel, araç gereç takviyesine acil ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Dizdarlı, artan vakalara karşı yeni bir öneride bulunarak, Kıbrıs’ın kuzeyinin üç lokalizasyona ayrılarak, Bakan veya Müsteşar’a hesap veren birbirinden bağımsız üç ayrı ekibin tam donanımla tekrardan işe asılması gerektiğini ifade etti.

“Maliye, ekipmanı ve personeli sağlayacak kaynağı vermek durumundadır” diyen Dizdarlı, aksi halde “kapanma” telkinlerine dönmenin öncelikli sorumlusunun Maliye Bakanlığı olacağını söyledi.

Dizdarlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: Güney’deki vaka sayılarının Kuzey’in altında kaldığı günler yaşıyoruz. Ve onu da bırakın günlük ortalama vaka sayımız yüz ellinin üzerindedir. Demek ki bir şeyler yanlış gidiyor.

Bir kere uzun dönem adeta deli gibi çalışıp hastalığın yayılmasını önleyen “Filyasyon Ekibi” yorulmuştur. Artan vaka sayısına yetişememekte bu da sayının gün ve gün artmasına neden olmaktadır. Yeni yapılanmaya, sayıca personel, araç gereç takviyesine acil ihtiyaç vardır.

Filasyon ekibinin başarısı hastalığın yayılmasını önlemek için temeldir. Bu nedenle daima güçlü ve diri tutulmalıdırlar.

Kanaatimce tüm K.K.T.C üç lokalizasyona ayrılarak, direk Bakan veya Müsteşar’a hesap veren birbirinden bağımsız üç ayrı ekibin tam donanımla tekrardan işe asılması gerekmektedir.

Maliye, ekipmanı ve personeli sağlayacak kaynağı vermek durumundadır. Aksi halde hiç sevmediğimiz “kapanma” telkinlerine dönmenin öncelikli sorumlusu MALİYE olacaktır.