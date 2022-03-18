Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı
Girne-Lefkoşa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Fundijoseph Mabaka (E) yaralandı.
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Girne-Lefkoşa Anayolu'nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Fundijoseph Mabaka (E) yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne Lefkoşa Anayolu'nun Boğaz mevkiinde bu sabah 05.40 sıralarında LR 203 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Fundijoseph Mabaka (E) dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı.
Kaza sonucu yaralanan Mabaka Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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