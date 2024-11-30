Direksiyon başında aniden rahatsızlanan sürücü kaza yaparak yaşamını yitirdi
Geçitkale - Ağıllar Anayolu'nda bu sabah KN 641 plakalı araç sürücüsü 82 yaşındaki Derviş Çobanoğlu, seyir halindeyken aniden rahatsızlandı, kaza yaparak yaşamını yitirdi.
A+A-
Geçitkale - Ağıllar Anayolu'nda bu sabah KN 641 plakalı araç sürücüsü 82 yaşındaki Derviş Çobanoğlu, seyir halindeyken aniden rahatsızlandı, kaza yaparak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Geçitkale - Ağıllar Anayolu'nda güney istikametine doğru seyreden 82 yaşındaki sürücü, aniden rahatsızlanması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkarak tarlada 50 metre ilerledikten sonra tarla içerisinde bulunan servi ağacına çarpıp durabildi.
Derviş Çobanoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Çobanğlu'nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Bu haber toplam 410 defa okunmuştur