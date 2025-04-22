​​​​​​​“Dilediği zaman televizyonda karşılıklı konuşabiliriz”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Ersin Tatar’a çağrıda bulundu ve “Ersin Bey bana bir şey söylemek, sormak istiyorsa buradayım. Bu memleketin gazeteleri, televizyonları var. Dilediği zaman televizyonda karşılıklı da konuşabiliriz. Her şeyi sorabilir, söyleyebilir, ben de yanıtlarım” dedi.

Erhürman’ın paylaşımı şu şekilde:

“Türkiye'de bazı televizyonlar, gazeteler adımın geçtiği yayınlar yapıyor. Bana bir şey sormak isteyen sorabilir, yanıtlarım. Ama bana soru sorulmadıkça her yayına yanıt vermek gibi bir gayret içinde olmayacağım.

Ersin Bey bana bir şey söylemek, sormak istiyorsa buradayım. Bu memleketin gazeteleri, televizyonları var. Dilediği zaman televizyonda karşılıklı da konuşabiliriz. Her şeyi sorabilir, söyleyebilir, ben de yanıtlarım.

Nihayetinde sonucu, kendisi annesi babası nerede doğmuş olursa olsun, inansın, inanmasın burada yaşayan, geleceğini burada kuran seçmenlerin, Kıbrıs Türk halkının iradesi belirleyecek. Demokrasi bunu unutmamayı gerektirir!”