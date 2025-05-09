Dikmen Belediyesi’nden Anneler Günü’ne Özel: Her Eve Bir Çiçek, Her Yüreğe Bir Tebessüm

Dikmen Belediyesi, Anneler Günü’nü bir gelenek haline getirdiği “Her Eve Bir Çiçek” etkinliğiyle bu yıl da unutulmaz kıldı.

Belediyenin özverili personeli tarafından hazırlanan çiçekler, beldedeki tüm evlere ulaştırılarak annelerin yüzlerinde sımsıcak bir tebessüm oluşturdu. Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Annelerimiz hayatımızın en kıymetli çınarlarıdır. Onların yüreğine dokunmak, bir gün de olsa yüzlerini güldürebilmek bizim için tarifsiz bir mutluluktur. Her çiçek, minnetimizin ve sevgimizin küçük ama anlamlı bir simgesidir.” Dikmen Belediyesi, bu güzel geleneği sürdürerek sadece çiçek değil, aynı zamanda sevgi, vefa ve saygı da dağıttı.